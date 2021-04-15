Kırşehir'de Kervansaray Dağı'ndaki yangın gözetleme kulesi onarıldı

Kırşehir'de, Kervansaray Dağı'nda orman yangınlarına kısa sürede müdahale edilebilmesi için kurulan yangın gözetleme kulesinde onarım çalışması yapıldığı bildirildi.

Kırşehir'de, Kervansaray Dağı'nda orman yangınlarına kısa sürede müdahale edilebilmesi için kurulan yangın gözetleme kulesinde onarım çalışması yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde son yıllarda orman varlığının artmasıyla yangın riskinin de arttığı, bu nedenle gözetleme kulesi yapıldığı ifade edildi.

Özellikle Kervansaray Dağı'nda büyük orman alanlarının oluşturulduğu belirtilen açıklamada, kısa zamanda müdahale için hakim bir noktada yangın gözetleme kulesinin en iyi şekilde kullanılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yangın söndürme ekibine belirli aralıklarla tatbikat planlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğümüzce oluşabilecek orman yangınları en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilmek için Kervansaray Dağı'na yapılmış olan yangın gözetleme kulemizde, gözetleme faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan personelimizin daha uygun şartlarda ve daha verimli görev yapabilmelerine imkan sağlamak amacı ile onarım işleri gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız