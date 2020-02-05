Kırşehir'de kerpiç evin duvarı çöktü: 1 yaralı

05.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:03

KIRŞEHİR'de kerpiç evin oturma odasının duvarı çöktü. Evde yalnız yaşayan Başar Algın (45) hafif yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi Çekiç Ali Caddesi'nde Başar Algın'ın yalnız yaşadığı evde meydana geldi. Tek katlı kerpiç evin oturma odasının duvarı, sağanak ardından çöktü. Odada bulunan Başar Algın, hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan Algın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Algın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA