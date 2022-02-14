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Kırşehir'de, KDV indirimi denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de, KDV indirimi denetimleri başladı

Kırşehir'de, yüzde 7 oranındaki KDV indirimi denetimleri Ticaret İl Müdürlüğünce başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de, yüzde 7 oranındaki KDV indirimi denetimleri Ticaret İl Müdürlüğünce başlatıldı.

Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle kentte ekipler denetimlere başladı. Denetimler kapsamında 3 günlük geriye gidilerek etiket fiyatları ve güncel etiketler denetleniyor. Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı 4 farklı ekip, il genelinde marketlerde denetim gerçekleştiriyor. Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını bakıyor.

Kırşehir'de, il genelinde yapılan kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Olumsuz durumların ise Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tutulan tutanakla kayıt altına alınacağı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de, KDV indirimi denetimleri başladı

Kırşehir'de, KDV indirimi denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırşehir, Ticaret, 3. Sayfa, Haberler

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