Kırşehir'de kaza 6 yaralı
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Kırşehir'de kaza 6 yaralı

14.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:31
Kırşehir'de kaza 6 yaralı

Kırşehir'de, meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'de, meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Nevşehir'e giden S. B., yönetimindeki 59 AAT 789 plakalı otomobil, Kırşehir istikametinde Karahıdır köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi.

Kazada, S.B., H.E., B.B., İ.B., Y.A.B., R.B., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de kaza 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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