Kırşehir'de kaza 2'si ağır 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de kaza 2'si ağır 5 yaralı

Kırşehir'de kaza 2'si ağır 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir, Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırşehir, Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza; Kayseri'den Kırşehir istikametine hareket halindeki 41 FX 411 plakalı sürücüsünün karşı yönden gelen aracın lastiğinin çıkması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek Mucur ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Refüje çarparak duran otomobilde bulunan Buket Türker, Necla Türker, Dilara Dalcı, Orhan Dalcı, Oğuzhan Dalcı yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buket Türker'in ve Dilara Dalcı'nın durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de kaza 2'si ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doktoru bıçaklayıp 'Beni dövdüler' diye üste çıkmıştı! Gerçek kamerada ortaya çıktı
Doktoru bıçaklayıp "Beni dövdüler" diye üste çıkmıştı! Gerçek kamerada ortaya çıktı
4 yaşındaki kızı ile kaldırımda yürürken minibüs çarpan kadın, yaşamını yitirdi
4 yaşındaki kızı ile kaldırımda yürürken minibüs çarpan kadın, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de kaza 2'si ağır 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:47:13. #1.15#

title