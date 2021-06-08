Kırşehir'de kaza 2'si ağır 5 yaralı

Kırşehir, Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırşehir, Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza; Kayseri'den Kırşehir istikametine hareket halindeki 41 FX 411 plakalı sürücüsünün karşı yönden gelen aracın lastiğinin çıkması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek Mucur ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Refüje çarparak duran otomobilde bulunan Buket Türker, Necla Türker, Dilara Dalcı, Orhan Dalcı, Oğuzhan Dalcı yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buket Türker'in ve Dilara Dalcı'nın durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı