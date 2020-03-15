Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı Kırşehir'in Mucur ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre kaza, Mucur ilçesi İnanç köyü yakınlarında meydana geldi. N.Ç. yönetimindeki 40 ED 210 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada araçta bulunan B.O., kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile otomobilde bulunan B.B., S.A. ve S.Ş., yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA