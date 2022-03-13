Kırşehir'de kaymakamlık ve jandarma personeline afet farkındalığı ile deprem tahliyesi eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, kaymakamlık ve jandarma personeline yönelik afet farkındalık ve deprem tahliyesi eğitimi verdi.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamada, Boztepe Kaymakamlığı ve ilçe jandarma personeline afet farkındalık eğitimi verildiği, tatbikat ve deprem anındaki tahliyelerle ilgili bilgilendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitmenlerimizce, Boztepe Kaymakamlığı çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verilerek, deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İlçe jandarma personeline de çadır kurma eğitimi verildi. Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk 6-72 saatin önemi ve gereken planlamalar anlatıldı. Afetlerde yaşam alanının tahliyesi, afete dair kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon işbirliği, afet sigortası, afet ve acil durum çantası, çevredeki riskler, yangın, ilk yardım, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konularından bahsedildi."