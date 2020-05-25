Kırşehir'de kaybolan yaşlı kadın bitkin halde bulundu Kırşehir'de dünden beri haber alınamayan 68 yaşındaki kadın, bataklıkta bitkin halde bulundu.

Kırşehir'de dünden beri haber alınamayan 68 yaşındaki kadın, bataklıkta bitkin halde bulundu.

Bağbaşı Mahallesi'nde oğluyla yaşayan Behiye Çağlar, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tanınan serbestlik kapsamında dün öğle saatlerinde Kuşdilli Mahallesi'nde kalan kızının yanına gitmek ve gezmek için evden çıktı.

Kızının yanında bir süre kaldıktan sonra ayrılan Çağlar'ın evine dönmemesi üzerine çocukları, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, yaşlı kadının bulunması için arama çalışması başlattı, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Çağlar, çalışmalar sonucu Kırşehir-Ortaköy yolu Güzler köyü civarında bir bataklıkta bitkin halde bulundu.

Ekiplerin kucaklarında ambulansa kadar taşıdığı yaşlı kadına, burada ilk müdahalesi yapıldı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yaşlı kadının hafıza kaybının yanı sıra çeşitli rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA