Kırşehir'de Kaybolan Kadın Kırıkkale'de Öldürülmüş Halde Bulundu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, oğlu tarafından öldürüldüğü ileri sürülen kadının cesedi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Fikar T'den (74) haber alamayan yeğeni, iki gün önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Köyde inceleme yapan ekipler, kadının en son oğlu M.T. ile bir araca binerek ayrıldığını tespit etti.

Ankara'da yaşayan M.T'nin buradan kiraladığı araçla köye geldiğini belirleyen ekipler, aracın ait olduğu şirkete ulaşarak, GPRS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi istikametine gittiği ve bir süre bölgede durduğu bilgisine ulaştı.

Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgede yapılan araştırmada, Fikar T'nin cesedi Karakeçili-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Çevlik mevkisinde toprağa gölümü vaziyette buldu.

Jandarma ekibinin M.T. ile yaptığı görüşmede şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ileri sürüldü.

M.T'nin maddi durumu iyi olan annesinden para istediği, vermeyince babasının mezarını ziyaret bahanesiyle arabasına bindirerek köyden uzaklaştığı iddia edildi.

Fikar T'nin cesedi, otopsi için Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA