Son dakika haberleri | Kavgada bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Kavgada bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu hayatını kaybetti

04.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:38
Son dakika haberleri | Kavgada bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Kırşehir'de kavga eden Afganistan uyruklu iki kişiden biri bıçakla öldürüldü.

Kırşehir'de kavga eden Afganistan uyruklu iki kişiden biri bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nasuh Dede Mahallesi'nde sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı A.V.Z. ile B.S. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V.Z, bıçakla B.S'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakalanan A.V.Z, polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri | Kavgada bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kavgada bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kavgada bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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