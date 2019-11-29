Kırşehir'de karla mücadele ve kış tedbirleri belirlendi

29.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:42

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sürücü, yolcu ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması en temel hedefleri olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, kış mevsiminin sıkıntısız bir şekilde geçmesi için kent genelinde, başta trafik olmak üzere alınacak diğer tedbirlerin gözden geçirildiğini aktardı.

Kurumların kışa hazırlıklarının gözden geçirilerek, olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek trafik kazası, yol kapanması gibi sorunlar karşısında alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız arasında koordinasyonu sağlayarak zorlu kış şartlarında, trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi temel amaçlarımızdandır. Sürücülerin, yolcuların ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması en temel hedefimizdir. Bu anlayışla kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, il özel idaresi, kara yolları, AFAD ve sağlık teşkilatlarının görev ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirdik. Köy yollarının trafik akışında açık tutulması için de ayrıca ekipler oluşturuyoruz."

Sürücülerin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları ve kış lastiği kullanmalarının önemini de vurgulayan Akın, okul taşıtları ve seyahat firmaları başta olmak üzere il genelinde trafik denetimlerinin arttırılacağını ifade etti.



Toplantıya, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA