Kırşehir'de karla mücadele sürüyor - Haberler
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Kırşehir'de karla mücadele sürüyor

Kırşehir'de karla mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana etsini sürdüren kar ile mücadele sürdürülüyor.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana etsini sürdüren kar ile mücadele sürdürülüyor.

İl genelinde ve karayollarında yürütülen çalışmalarda, kapalı durumda olan ve açılan köy yolları sürgünler nedeniyle yeniden kapanırken, Ankara- Kayseri karayolu üzerinde de trafik kontrollü şekilde veriliyor. İl Özel İdaresi ise merkez başta olmak üzere Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde etkili olan kar yağışına, 36 iş makinası ve 79 personel ile müdahale ediyor. Merkez ile bağlantısı kesilen 82 köy yolu açıldıktan sonra geceden itibaren yaşanan sürgünler nedeniyle yollar yeniden trafiğe kapandı.

İl Merkezinde ise belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de karla mücadele sürüyor

Kırşehir'de karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumartesi, Kırşehir, Kayseri, kar, 3. Sayfa, Haber

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