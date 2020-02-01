Kırşehir'de karla mücadele çalışması

01.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:00

Kırşehir'de kar yağışının ardından Ankara- Kayseri kara yolu ve kent merkezinde kar temizliği, tuzlama ve kumlama yapıldı.

Kar yağışının ardından vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için Organize ve Kılıçözü Sanayi Sitesi ile mahalle bağlantı yollarında temizlik çalışmaları sürdürüldü. Ana arterlerde başlatılan kar temizliği, ara yollarda da devam etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tuzlama ve kumlama çalışmalarının yanı sıra, kaldırımlardaki karı kürüyerek, buzlanmaya karşı önlem aldı.

Karayolları Kırşehir Şefliği ekipleri ise sıcaklığın sıfırın altına kadar düştüğü Ankara-Kayseri kara yolunda sürgün ve tipide buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama yaptı.

Aralıklarla devam eden kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için koordineli şekilde ve tipi nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, yağış ve ıslak zemin nedeniyle gece saatlerinde yaşanabilecek don olayı ve buzlanmaya karşı tedbirlerini arttırdı.

Kaynak: AA