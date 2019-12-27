Kırşehir'de, karla mücadele çalışmaları

27.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:35

KIRŞEHİR (İHA) – Mevsimsel değişimle birlikte Kırşehir İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İl Özel İdaresi kaynaklarından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçe ve il merkezleri ile bağlantısı kesilen köy yollarının ulaşıma açıldığı duyuruldu.



Yazılı yapılan açıklama ise şöyle; "İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz koordinesinde il özel idaresi merkez ve ilçelerde 9 greyder, 7 bıçaklı kamyon, 9 kepçe toplamda 26 iş makinesi 53 personel ile çalışmaktadır. Karla mücadele ekibi bu kapsamda etkili olan kar yağışı sonucu yolları açma çalışmasının yürütmektedir. Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçeleriyle bağlı köylerde kapanan tüm köy yollarının ulaşıma açılmıştır." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA