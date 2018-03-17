Kırşehir'de "Kariyer Günleri" Programı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kariyer Günleri" programına katılarak, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Kervansaray Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katılan Belediye Başkanı Bahçeci, burada öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi, siyaset anlayışının da değiştiğini, eskiden siyasetçileri seçimden seçime gördüklerini, artık sürekli sahada olduklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Siyasetçiler seçim işleri bittiğinde de çekip giderlerdi. Şimdi iletişim çağı çabuk gelişti, herkes herkese rahat ulaşabiliyor. Gençlerin önünü açmak çok önemli. Türkiye yıllarca belirli bir yaş seviyesinin üstündeki insanlar idare etti. Genç siyasetçilerin söz sahibi olması bence son derece önemli. İnşallah sizler de söz sahibi olacak yerlerde olursunuz. Gençler kendilerini ne kadar iyi yetiştirirse ülkemizin geleceğine o kadar faydalı olursunuz. Hem siyasette, ticarette, sosyal alanlarda sizlerin adına olumlu gelişmeler olur. Bir belediye başkanı olarak sizlerden farklı değiliz. Gençlerin kendilerine özgüveninin gelmesi, kendilerine hedef seçmesi ve kafalarında bir fikir edinmesini arzu ediyoruz. Biz gücümüzü halktan alıyoruz. Hiç aksatmadan dokuz yıldır toplumun herkesimi ile sunum yapıyoruz ve hesap veriyoruz. Kırşehir'de yapılamaz denilen projeleri hayata geçirdik. Akıllı şehir olacağız. Artık hiç kimse istediği yere park yapamayacak. Toplu ulaşım yok Kırşehir'de, bu da bizim kanayan bir yaramız. 30 tane otobüs aldık. Şehrin bütün noktalarını modern otobüslerle ulaştıracağız. Kırşehir'i yaşanabilir şehir haline getirmek için çalışıyoruz."

Öğrenciler ise tecrübelerini paylaşan Bahçeci'ye şehirde yaşanan problemlerin çözülmesine yönelik temennilerini iletti.

Programa, Kredi Yurtlar Kurumu Kırşehir İl Müdürü Faruk Şahin ve öğrenciler katıldı.