Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirme - Haberler
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Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirme

AA, Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirme

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, el ilanı, afiş ve broşür dağıttıkları bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, el ilanı, afiş ve broşür dağıttıkları bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olduğu kıraathaneler, çay ocakları, iş yerlerinin ziyaret edildiği ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı teknisyenlerinin, karbonmonoksite bağlı zehirlenmelere kısa süre içerisinde tıbbi müdahalede bulunulması gerektiğini vatandaşlara anlattığı belirtilen açıklamada, kentteki işlek caddelere ise afiş asıldığı da kaydedildi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir, Güncel, Haberler

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