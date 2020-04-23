Kırşehir'de karantinadan çıkan 80 dairelik bina sakinleri çifte sevinç yaşadı
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23 Nisan, Kırşehir, Haber

Kırşehir'de karantinadan çıkan 80 dairelik bina sakinleri çifte sevinç yaşadı

Kırşehir'de karantinadan çıkan 80 dairelik bina sakinleri çifte sevinç yaşadı Kırşehir'de, covid-19 salgını kapsamında karantinaya alınan bina sakinleri, TBMM açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aynı anda yaşadı.

23.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:58
Kırşehir'de karantinadan çıkan 80 dairelik bina sakinleri çifte sevinç yaşadı

Kırşehir'de karantinadan çıkan 80 dairelik bina sakinleri çifte sevinç yaşadı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, covid-19 salgını kapsamında karantinaya alınan bina sakinleri, TBMM açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aynı anda yaşadı.

80 dairenin olduğu iki blokta uygulanan karantina tedbirleri dün gece itibari ile sonlandırılmıştı. Evlerini Türk Bayrakları, Atatürk Posterleri ve balonlarla süsleyen site sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası saat 21: 00'de balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı okuyup ışıklarını yakıp kapatarak TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Site yöneticisi Hasan Yıldız, "9 Nisan tarihi itibari ile karantinaya alındık. 7-8 covid-19 hastamız vardı. 1'ini kaybettik. Karantinadan çıkış süremiz TBMM açılışının 100. yılına denk geldi. Bizim için çifte bayram oldu"dedi.

Ayrıca Kırşehir'de, yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında Kırşehir Belediyesi, belediye hoparlöründen İstiklal Marşı ve İzmir Marşını çaldı. KYK yurdunda İngiltere'den gelen ve karantinada olan Türk vatandaşları ise İstiklal Marşını okuyarak bayrak salladı. Öte yandan İstiklal Marşı coşkusu ile yatsı namazı ezanının çakışmaması için ezan 10 dakika gecikmeli okundu.

Kırşehir'de karantinadan çıkan 80 dairelik bina sakinleri çifte sevinç yaşadı

Kaynak: İHA

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