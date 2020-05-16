Kırşehir'de karantinada kalanlar yurt müdürünün konseriyle moral buldu
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Kırşehir'de karantinada kalanlar yurt müdürünün konseriyle moral buldu

Maldivler'den Kırşehir'e getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinaya alınanlar için konakladıkları yurdun müdürü konser verdi.

Kırşehir'de karantinada kalanlar yurt müdürünün konseriyle moral buldu
16.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:26

Maldivler'den Kırşehir'e getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinaya alınanlar için konakladıkları yurdun müdürü konser verdi.

Fatma Bacı Öğrenci Yurdu Müdürü Nurullah Soylu, yurttaki karantina sürecinde misafir edilen 209 Türk vatandaşına moral vermek amacıyla konser düzenledi.

Yurdun bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 5 kişilik müzisyen ekibi Soylu'ya eşlik etti. Konserde, Soylu ve ekibi tarafından tasavvuf eserlerinin yanı sıra Kırşehir ve Neşet Ertaş'a ait türküler seslendirildi.

Kaldıkları odaların pencerelerinden konseri izleyen misafirler, alkışlarıyla türkülere eşlik ederek, Soylu ve müzisyen ekibine teşekkür etti.

"Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendiren ve misafirlere hitap eden Soylu, yurtta kaldıkları süreyi kendi evlerinde gibi hissetmeleri ve huzurlu şekilde geçirmeleri için bir dizi faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yurtta kalanların talepleriyle bazı oyun havalarını da seslendiren ekip, keyifli anların yaşanmasını sağladı. Yurdun pencerelerinden izleyen bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydettikleri etkinliği sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA

Manşet

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