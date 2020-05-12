Kırşehir'de karantina günlerinin hatıra fidanları yurdun bahçesini süslüyor
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Kırşehir'de karantina günlerinin hatıra fidanları yurdun bahçesini süslüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırşehir'de yerleştirildikleri yurtta karantina sürecini tamamlayıp 2 Mayıs'ta evlerine dönen bazı Türk vatandaşlarının yurdun bahçesine diktiği fidanlar, öğrencilere hatıra kaldı.

Kırşehir'de karantina günlerinin hatıra fidanları yurdun bahçesini süslüyor
12.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırşehir'de yerleştirildikleri yurtta karantina sürecini tamamlayıp 2 Mayıs'ta evlerine dönen bazı Türk vatandaşlarının yurdun bahçesine diktiği fidanlar, öğrencilere hatıra kaldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi yanındaki Fatma Bacı Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen 252 Türk vatandaşı, karantina sürelerini doldurduktan sonra memleketlerine gönderildi.

Yurtta kaldıkları süreçte farklı etkinliklere katılan misafirlerden bazıları yurdun bahçesine 20 fidan dikti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü de diğer misafirler adına hem bu yurt hem de farklı yerlerdeki yurtların bahçesinde yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Ayrıca, vatandaşların memleketlerine dönmelerinde emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kasapoğlu ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın için de hatıra fidanları dikildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'den gelen Türk vatandaşlarının sıkıntı yaşamamaları için her türlü gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Sıkılmamaları için de her türlü imkanın sağlandığını belirten Şahin, "Odalarındaki internete kadar her türlü ayrıntı düşünüldü. Ayrıca, gündüz vakitlerinde aktivite olarak hatıra fidanı diktiler. 20 misafirimiz kendileri dikti, diğerleri adına da yaklaşık 200 fidanı biz toprakla buluşturduk. Üniversitelerde eğitim başladığında yurtlarına gelen öğrenciler, karantinada kalanların fidanlarıyla karşılaşınca mutlu olacak." diye konuştu.

Şahin, odalara dağıttıkları hatıra defterine de misafirlerin duygu dolu yazılar yazdıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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