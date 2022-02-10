Kırşehir'de kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Haberler
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Kırşehir'de kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde tipi nedeniyle kar sürgünleri ve buzlanma oluştu.

Kırşehir ile Mucur ilçesi arasında hasarlı kazalar meydana geldi. İnaç köyü yakınlarında tır dorsesinin yola savrulması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunda oluşan kar sürgünleri ve buzlanma nedeniyle küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri, denetim noktalarında sürücüleri durdurarak, kontrollü geçişlerine izin verdi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, Kayseri, kar, Güncel, Haberler

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