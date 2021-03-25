Kırşehir'de kar yağışı güzel manzara oluşturdu

Kırşehir'de kar yağışı, kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kent merkezindeki tarihi ve kültürel mekanlar, kar yağışıyla beyaza büründü. Aşıkpaşa Türbesi, Cacabey Camisi ve Meydanı, Ahi Evran Külliyesi ile İkizarası Kent Park'ta güzel görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla fotoğraf çektikleri görülürken, bazı vatandaşlar ise kent merkezinde parklarda aileleriyle yürüyüş yaptı.

Yenice ve Ahi Evran mahalleleri ile İkizarası Kent Park'ta çocukların eğlendiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner