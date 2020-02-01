Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu
Kırşehir'de kent merkezi ve Kervansaray dağlarında, kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.
01.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:04
Kırşehir'de kent merkezi ve Kervansaray dağlarında, kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.
Kervansaray dağları, kentin yüksek kesimli bölgeleri ve kent merkezi beyaza büründü. İkizarası mevkisindeki Kent Park'ta çocuklar kardan adam yaptı, soğuğa aldırış etmeden oyun oynadı.
Bazı vatandaşlar da yürüyüş yaparak, kar keyfi yaşadı.
Kaynak: AA