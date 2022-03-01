Kırşehir'de kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kar yağışı, don ve buzlanma beklendiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin verilerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Yağışın Kaman, Akçakent, Çiçekdağı ilçelerinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, kar yağışının 3 Mart Perşembe günü öğle saatlerine kadar süreceği kaydedildi.