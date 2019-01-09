Kırşehir'de Kar ve Buzlanma ile Mücadele Çalışmaları

Kırşehir'de, aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kırşehir Belediyesi ve Karayolları Kırşehir Şefliği ekipleri, sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Ana arterlerde başlatılan kar küreme ve tuzlama çalışması ara yollarda devam ediyor.

Kırşehir Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cababey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi ile ana caddelerdeki kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Karayolları ekipleri de Ankara-Kayseri karayolunda buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, kar yağışı ile beyaza bürünen Kırşehir kent merkezindeki tarihi mekanlar, İkizarası Kent Park ve Masal Park'ta güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA