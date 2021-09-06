Kırşehir'de kapya biber hasadına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de kapya biber hasadına başlandı

Kırşehir'de kapya biber hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de alternatif ürün olarak ekilen kapya biberinin hasadına başlandı.

Kırşehir'de alternatif ürün olarak ekilen kapya biberinin hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, Özbağ beldesinde 5 dekar alana ekilen kapya biberin hasadına katıldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Seçen, Özbağ beldesi ve Çayağzı köyünde yöresel cemele biberi, dolmalık ve sivri biber ekiminin yaygın olduğunu belirterek, alternatif ürün anlamında kapya biberi ekimi de yapıldığını ifade etti.

İyi verim elde edilmesi halinde kapya biber ekiminin de yaygınlaştırılabileceğini vurgulayan Seçen, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 dönümlük alanda hibrit tohumlarla ekilen kapya biberinin hasadına katıldık. Müdürlük olarak bitkisel üretimden hayvansal üretime, gıdadan su kaynaklarına kadar her zaman üreticilerimizin yanındayız. Büyük üreticilerimizi ziyaret ettiğimiz gibi küçük aile işletmelerini de ziyareti ihmal etmiyoruz. Bugün Özbağ'da güzel bir kapya biber hasadına katıldık. Özellikle salça zamanı şehrimizin ihtiyacına cevap veren ailelerimize teşekkür ediyorum."

Kırşehir'de kapya biber hasadına başlandı
Kırşehir'de kapya biber hasadına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Meral Akşener Aliya İzzetbegoviç
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Derya Şensoy Rasim Öztekin
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırşehir'de kapya biber hasadına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:11:28. #1.16#

title