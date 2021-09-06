Kırşehir'de kapya biber hasadına başlandı

Kırşehir'de alternatif ürün olarak ekilen kapya biberinin hasadına başlandı.

Kırşehir'de alternatif ürün olarak ekilen kapya biberinin hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, Özbağ beldesinde 5 dekar alana ekilen kapya biberin hasadına katıldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Seçen, Özbağ beldesi ve Çayağzı köyünde yöresel cemele biberi, dolmalık ve sivri biber ekiminin yaygın olduğunu belirterek, alternatif ürün anlamında kapya biberi ekimi de yapıldığını ifade etti.

İyi verim elde edilmesi halinde kapya biber ekiminin de yaygınlaştırılabileceğini vurgulayan Seçen, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 dönümlük alanda hibrit tohumlarla ekilen kapya biberinin hasadına katıldık. Müdürlük olarak bitkisel üretimden hayvansal üretime, gıdadan su kaynaklarına kadar her zaman üreticilerimizin yanındayız. Büyük üreticilerimizi ziyaret ettiğimiz gibi küçük aile işletmelerini de ziyareti ihmal etmiyoruz. Bugün Özbağ'da güzel bir kapya biber hasadına katıldık. Özellikle salça zamanı şehrimizin ihtiyacına cevap veren ailelerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız