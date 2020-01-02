Kırşehir'de kanalizasyon hattına düşen 2 işçi yaralandı
Kırşehir'de, kanalizasyon hattındaki çukura düşerek yaralanan 2 işçi tedavi altına alındı.
02.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:06
Kırşehir'de, kanalizasyon hattındaki çukura düşerek yaralanan 2 işçi tedavi altına alındı.
Yenice Mahallesinde kanalizasyon hattında çalışan Kırşehir Belediyesi Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde görevli Sefa Aydoğan ve Halim Şahin, 4 metre derinliğindeki çukura düştü.
Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA