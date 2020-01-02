Kırşehir'de kanalizasyon hattına düşen 2 işçi yaralandı
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Kırşehir'de kanalizasyon hattına düşen 2 işçi yaralandı

Kırşehir'de, kanalizasyon hattındaki çukura düşerek yaralanan 2 işçi tedavi altına alındı.

02.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:06
Kırşehir'de kanalizasyon hattına düşen 2 işçi yaralandı

'de, kanalizasyon hattındaki çukura düşerek yaralanan 2 işçi tedavi altına alındı.

Mahallesinde kanalizasyon hattında çalışan Kırşehir Belediyesi Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde görevli Sefa ve Halim Şahin, 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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