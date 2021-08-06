Kırşehir'de kamu personeline afet farkındalık eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de kamu personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de kamu personeline afet farkındalık eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de kamu personeline yönelik çevrim içi afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir'de kamu personeline yönelik çevrim içi afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" etkinlikleri kapsamında Kırşehir Valiliği, İl Nüfus ve Vatandaşlık ve İl Göç İdaresi müdürlükleri çalışanları için afet farkındalık eğitimi planlandığı belirtildi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitime, personelin ailelerinin de katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar, acil durumlarda bina tahliyesi, afet anında kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliği konularında bilgi verilmiştir. Afet sigortası, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevremizdeki riskler, yangın, ilk yardım, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları anlatılmıştır."

Açıklamada, afet bilinci kültürü kazandırılması amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite, birey ve ailelere yönelik farkındalık eğitimlerine devam edileceği aktarıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kırşehir'de kamu personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Balık tutma keyfi hastanede bitti! Çocuğun kaşına saplanan kancayı itfaiye görevlisi çıkardı
Balık tutma keyfi hastanede bitti! Çocuğun kaşına saplanan kancayı itfaiye görevlisi çıkardı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de kamu personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:54:04. #1.14#

title