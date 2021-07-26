Kırşehir'de kaldırım düzenlemesi yapılan caddede kırmızı ve gri alan uygulamasına geçildi
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Kırşehir'de kaldırım düzenlemesi yapılan caddede kırmızı ve gri alan uygulamasına geçildi

Kırşehir'de kaldırım düzenlemesi yapılan caddede kırmızı ve gri alan uygulamasına geçildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, yol ve kaldırım çalışması yapılarak yenilenen caddedeki esnaf ve yayaların kullanım alanları ortak akıl çalışmasıyla düzenlendi.

Kırşehir'de, yol ve kaldırım çalışması yapılarak yenilenen caddedeki esnaf ve yayaların kullanım alanları ortak akıl çalışmasıyla düzenlendi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yol ve kaldırım düzenlemesiyle Müftülük Caddesi'ni güzel görünüme kavuşturduklarını, tek yön uygulamasıyla da trafik sorununa çözüm ürettiklerini ifade etti.

Güzergahtaki kaldırımların genişletilmesiyle esnaf ve vatandaşların rahat nefes aldığını belirten Ekicioğlu, yolun esnaf ve yayaların kaldırım kullanımıyla ilgili ortak akıl çalışması yaptıklarını, kırmızı ve gri alan uygulamasını hayata geçirdiklerini aktardı.

Burada yeme içme sektörüyle ilgili bir çok iş yeri bulunduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Müftülük Caddesi esnafı ve ilgili oda başkanlarıyla yaptığımız görüşme sonrası kaldırımlardaki kırmızı alanın esnaf-müşteri alanı olarak kullanılması, gri alanın ise yayalar için kullanılması noktasında görüş birliğine vardık. Bu da bize ortak akılla çözülemeyecek sorun olmadığını bir kez daha gösterdi. Mimarlar Odası ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda bölgede tek yön uygulamasına geçilmesinin ve kaldırımların genişletilmesinin özellikle pandemi süreci içerisinde yeme içme sektörüne ait işletmelerin vatandaşlarımıza kapalı alandan ziyade açık alanda daha sağlıklı, hijyenik ve kaliteli hizmet vermesi için de önemli bir adım atmış olduk."

Kırşehir'de kaldırım düzenlemesi yapılan caddede kırmızı ve gri alan uygulamasına geçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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