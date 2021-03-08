Kırşehir'de kadınların el emeği ürünleri meydanda kurulan stantlarda tanıtıldı
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Kırşehir'de kadınların el emeği ürünleri meydanda kurulan stantlarda tanıtıldı

08.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:26
Kırşehir'de kadınların el emeği ürünleri meydanda kurulan stantlarda tanıtıldı

Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılan stantlarda kadınların el emeği ürünleri sergilendi.

Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılan stantlarda kadınların el emeği ürünleri sergilendi.

Kırşehir Belediyesi öncülüğünde Cacabey Meydanı'nda açılan "Üreten Kadınlar" stantlarında Kadın ve Demokrasi Derneği Kırşehir Temsilciliği, Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurumları, Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, Kırşehir Kent Konseyi, Kadın Emek Pazarı ve farklı kurumlardaki kadınların çalışmaları satışa sunuldu.

Etkinlikte polis, jandarma, belediye ve farklı kurumlardan kadınlar karanfil, çiçek ve broşür dağıttı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, kadınlara karanfil dağıttı, stantları ziyaret etti.

Stantlar, hafta sonuna kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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