Kırşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat ile ilgili daire müdürleri katıldı.

Vali Akın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmaların değerlendirileceğini belirtti.

Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Topyekun bir mücadele örneği sergilediğimiz kadına yönelik şiddet konusunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Bugünkü toplantımızda 2022-2025 yılları arasında uygulanacak İl Eylem Planını gözden geçireceğiz. Bu plan, üzerinde son değerlendirmeleri yaptıktan sonra Valiliğimiz onayı ile yürürlüğe konulacak, kurum ve kuruluşlarımıza gönderilecektir. Yaptığımız çalışmalarla kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda önemli ilerlemeler kaydedeceğimize inanıyor, toplantımızın mücadelemize katkı sunmasını ümit ediyorum."

Toplantıda, kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ve Kırşehir'de 2022-2025 yıllarında uygulanacak 2. İl Eylem Planı Taslağı hakkında sunum yapılarak, kadına yönelik şiddet hususunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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