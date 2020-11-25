Kırşehir'de kadına yönelik şiddete karşı polis ve jandarma ortak etkinlik yaptı
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Kırşehir'de kadına yönelik şiddete karşı polis ve jandarma ortak etkinlik yaptı

25.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:57
Kırşehir'de kadına yönelik şiddete karşı polis ve jandarma ortak etkinlik yaptı

Kırşehir'de jandarma ve emniyet ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ortak stant kurarak bilgilendirme yaptı.

Kırşehir'de jandarma ve emniyet ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ortak stant kurarak bilgilendirme yaptı.

Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir Jandarma Komutanlığının açtığı ortak stantta ekipler, farkındalık oluşturulması amacıyla broşür dağıttı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgi verdi.

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Standı ziyaret eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bugün farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için son yıllarda hem mevzuat hem de uygulamaya yönelik olarak önemli gelişmelerin olduğunu vurgulayan Akın, İçişleri Bakanlığı tarafından KADES uygulamasının başlatıldığını ifade etti.

Bu uygulama ile kadınlara yönelik şiddete en kısa sürede müdahale edilmesinin hedeflendiğini dile getiren Vali Akın, şöyle devam etti:

"KADES'i kadınlarımız cep telefonlarına internetten uygulama olarak indiriyorlar. Şiddete ve tacize maruz kaldıklarında o uygulama vasıtasıyla aramaya gerek kalmaksızın doğrudan en yakın emniyet birimimize bu kayıt düşüyor. En kısa sürede kolluk kuvvetlerimizin olay yerine intikali sağlanıyor. Bu proje ile kadına yönelik şiddette en hızlı şekilde müdahale imkanı elde ediliyor."

Emniyet ve jandarma ekiplerinin aynı stantta bilgilendirme yaptığını aktaran Vali Akın, "Emniyet ve jandarmamız bu standı oluşturdular. Farkındalık oluşturmak ve projeyi kadınlarımız tanıtmak için çalışma yapıyorlar. Arkadaşlarımız burada tanıtım faaliyeti yapıyorlar. Uygulamayı indirmeyen kadınlarımıza da yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları da stantta jandarma ve polis ekiplerine destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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