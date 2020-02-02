Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
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Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu

Kırşehir'de gümrük kaçağı 18 cep telefonu ve bin 340 elektronik ürün ele geçirildi.

02.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:42
Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu

'de gümrük kaçağı 18 cep telefonu ve bin 340 elektronik ürün ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen elektronik ürünler ve cep telefonlarının Terme Caddesi'nde bir minibüste olduğunu belirledi.

Minibüste yapılan aramada 18 cep telefonu ve bin 340 elektronik ürün bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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