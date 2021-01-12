Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu
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Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

12.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:40
Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

Kırşehir'de 859 paket kaçak sigara ele geçirildi, Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de 859 paket kaçak sigara ele geçirildi, Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak sigara getirilerek piyasaya sürüleceği ihbarı üzerinde uygulama yaptı.

Kırşehir-Kayseri kara yolu Ortaköy kavşağında durdurulan otomobilin sürücüsünden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı.

Otomobilin bagajında kıyafetlerin arasına gizlenmiş 859 paket kaçak sigara bulundu, Irak uyruklu sürücü W.K.G.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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