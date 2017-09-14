Kırşehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kırşehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, 2 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy yol ayrımındaki kontrol noktasında, Nevşehir'den Ankara'ya giden bir araçta arama yaptı.



Aramada aracın bagaj bölümünde ev eşyası nakliyesi izlenimi verilerek, çarşafların arasında gizlenmiş 2 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Operasyon sonucunda sürücü F.M, gözaltına alındı.