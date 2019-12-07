Kırşehir'de kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
Kırşehir'de kaçak kazı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı.
Kırşehir'de kaçak kazı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakent ilçesi Yaylaözü köyü yakınında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çiçekhane mevkisinde operasyon düzenleyen ekipler, kazı yapmaya hazırlanan A.Y, M.Ü, A.D. ve Y.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 3 detektör, dürbün, 4 kazı aleti ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.