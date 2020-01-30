Kırşehir'de kaçak içki ve sigara operasyonu
Kırşehir'de, yolcu otobüsünde 600 paket kaçak sigara ve 7 şişe içki ele geçirildi.
30.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:20
Kırşehir'de, yolcu otobüsünde 600 paket kaçak sigara ve 7 şişe içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesi Kurugöl mevkisinde ihbar üzerine Tunceli plakalı bir otobüsü durdurarak arama yaptı.
Otobüsün bagajındaki çantalarda 600 paket kaçak sigara ve 7 şişe içki bulan ekipler, muavin K.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA