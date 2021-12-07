Kırşehir'de jeotermal serada Yapay Zeka Destekli Sera Görüntü İşleme Projesi uygulanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, üniversite ve sanayi iş birliğinde kurulan jeotermal serada Yapay Zeka Destekli Sera Görüntü İşleme Projesi uygulanacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakurt bölgesinde pilot proje kapsamında sağlanan destekle kurulan Agronet Seracılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Eygün, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan memnun olduklarını, hayata geçirmeyi planladıkları Yapay Zeka Destekli Sera Görüntü İşleme Projesi'nde de KAEÜ'nün desteğini beklediklerini ifade etti.

Üniversitenin jeotermal sera projesi kapsamındaki iş birliğiyle kurdukları serada istihdama katkı sunduklarını vurgulayan Eygün, işçi ve eğitim, stajyer öğrenci, analiz ürün pazarlama, bürokrasi ile tasarım ve dizayn desteğini KAEÜ'den sağladıklarını aktardı.

Proje ile yeni nesil teknolojiyi seracılıkta kullanmaya başlayacaklarına işaret eden Eygün, üniversite ile iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Rektör Karakaya da Kırşehir'in kalkınması adına her türlü girişimin destekçisi olacaklarını, projeye de ellerinden gelen katkıyı vereceklerini kaydetti.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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