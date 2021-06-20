Kırşehir'de jeotermal serada üretimi denenen kavunda başarılı sonuç alındı

Türkiye'nin jeotermal potansiyeli yüksek illerinden Kırşehir'de, Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) termal kaynakla kurduğu topraksız tarım uygulamaları yapılan cam serada, Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olan "Galia" türü kavun üretiminde başarılı sonuç elde edildi.

Türkiye'nin jeotermal potansiyeli yüksek illerinden Kırşehir'de, Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) termal kaynakla kurduğu topraksız tarım uygulamaları yapılan cam serada, Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olan "Galia" türü kavun üretiminde başarılı sonuç elde edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hazırladığı Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında kurulan tam otomasyonlu venlo tip cam Ar-Ge serasında 7 farklı kompartımanda alternatif ürünler üretiliyor.

Topraksız tarım uygulanan seranın 200 metrekarelik alanındaki kompartımanda Akdeniz Bölgesi'ndeki topraklı tarım seralarında yaygın olan Galia türü kavun fideleri dikildi.

Soğuk günlerde termal suyun kullanıldığı ve yılda üç kez ürün alınmasının planlandığı alandan 1,5 ton kavun hasadının yapılması hedefleniyor.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Termal Seralarda Kümelenme Projesi yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Başak, AA muhabirine, proje kapsamında kurulan cam seranın 7 kompartımanında farklı ürünlerin deneme üretiminin yapıldığını söyledi.

Galia kavunu üretiminin yapıldığı kompartımanda budama teknikleri ve ekim sıklığı ile dört çeşitten oluşan üretim alanı oluşturduklarını belirten Başak, çalışmanın gayet başarılı devam ettiğini, ilk hasadı yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Sonuçlar işletmelerle paylaşılıyor

Kırşehir koşullarında seraların 10-12 ay kullanılabildiğini ve erkenci çeşitlerde katma değeri yüksek bir ürünü yılda üç defa üretebilme imkanı olduğunu anlatan Başak, şöyle devam etti:

"Amacımız, başta bölgemiz olmak üzere topraksız tarım yapılan işletmelere özellikle domatese alternatif olabilecek katma değeri yüksek ürünlerin tanıtımını yapmak. Bölgemizdeki sera işletmecilerine, kavun ve diğer alternatif ürünlerin sonuçlarıyla ilgili tanıtım yapıyoruz. Burada sadece kavun yetiştiriciliği yapmıyoruz. Bilimsel araştırma mantığıyla bölgemize uygun üretim teknikleri geliştiriyoruz. Bitki başına verim araştırması kapsamında meyvelerin tartıları, meyve özellikleri, kabuk kalınlığı, şeker oranı analizleri yapılarak, uygulamaların meyve kalitesine etkisini de araştırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız