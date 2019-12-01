Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi

01.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:02

Kırşehir'de bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale yoluyla aramaya açılacak.

Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan 4 bin 891 hektar büyüklüğündeki jeotermal kaynak arama sahası "açık teklif" usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 136 bin 516 lira 39 kuruş olarak belirlenen sahanın ihalesi, 12 Aralık'ta saat 09.40'ta Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'na verebilecek.

Kaynak: AA