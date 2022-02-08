Kırşehir'de JASAT ekipleri 37 faili meçhul olayı aydınlattı - Haberler
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Kırşehir'de JASAT ekipleri 37 faili meçhul olayı aydınlattı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de JASAT ekipleri 37 faili meçhul olayı aydınlattı

Kırşehir'de, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), 2021 yılında 37 faili meçhul olayı aydınlattığı bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ), 2021 yılında 37 faili meçhul olayı aydınlattığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, JASAT ekiplerinin 2021 yılında kasten öldürme, yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 37 olayın faillerinin tespit edildiğini aktarıldı.

Açıklamada, 2021 yılında aydınlatılan olaylara karışan 184 kişinin yakalandığı, 61'inin tutuklandığı belirtildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Dolandırıcılık, Jandarma, Kırşehir, JASAT, Güncel, Haber

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