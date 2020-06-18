Kırşehir'de Japon turist hedefi Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin tarihi ve turistik alanlarının daha iyi tanıtılması amacıyla Japon turistlerin kente ilgisini çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin tarihi ve turistik alanlarının daha iyi tanıtılması amacıyla Japon turistlerin kente ilgisini çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı makamında ziyaret ederek, kentin kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgiler verdiğini kaydetti.

Miyajima ile görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Ekicioğlu, kendisini Kırşehir'e davet ettiğini belirtti.

Ekicioğlu, "Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ile Cacabey Medresesi, Ahi Evran-ı Veli Külliyesi gibi ilimizin kültürel değerleri ve jeotermal kaynaklar ile turistik alanları değerlendirdik. Kırşehir'de kültür ve sağlık turizminin geliştirilmesi adına önemli bir görüşme oldu. Kaman'a olduğu gibi Japon turistlerin Kırşehir'e gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ekicioğlu, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'ya Kırşehir kilimi hediye etti.

Kaynak: AA