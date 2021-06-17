Kırşehir'de jandarmadan Roma ve Bizans dönemi eserleri operasyonu
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Kırşehir'de jandarmadan Roma ve Bizans dönemi eserleri operasyonu

Kırşehir'de jandarmadan Roma ve Bizans dönemi eserleri operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında 3 kişinin otomobil ve üzerlerinde arama yapıldı. L.İ, C.Ö.A ve S.K isimli kişiler üzerinde yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 133 Sikke, 91 Obje, 6 Yüzük ve 3 Bilezik ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmada alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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