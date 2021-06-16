Son dakika haber! Kırşehir'de jandarmadan Roma ve Bizans dönemi eserleri operasyonu

Son dakika haberler... Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında 3 kişinin otomobil ve üzerlerinde arama yapıldı. L.İ, C.Ö.A ve S.K isimli kişiler üzerinde yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 133 Sikke, 91 Obje, 6 Yüzük ve 3 Bilezik ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmada alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı