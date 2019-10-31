Kırşehir'de jandarmadan kan bağışı

31.10.2019 09:50

Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı kan bağışı ekipleri, alayın konferans salonunda kan vermek isteyen askerlerin bağışlarını kabul etti.

İlk bağış İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan'dan alındı. Etkinlikte, 71 ünite kan bağışı yapıldı.

Kırşehir Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek veren jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA