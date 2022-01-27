Kırşehir'de jandarma personeli şehitlikte kar temizliği yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de jandarma personeli şehitlikte kar temizliği yaptı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma personeli şehitlikte kar temizliği yaptı

Kırşehir'de jandarma personeli şehitlikte kar temizliği gerçekleştirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma personeli şehitlikte kar temizliği gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma personelinin beyaz örtü ile kaplanan kent merkezindeki Şehit Hava Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde küreme ve temizlik çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Kırşehir merkezde bulunan Şehit Hava Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmeleri adına kar kürüme ve temizleme faaliyeti icra edilmiştir."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, Jandarma, Şehit, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title