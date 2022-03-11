Kırşehir'de jandarma personeli "Malazgirt 1071" filmini izledi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Kırşehir'de jandarma personeli ve erler, "Malazgirt 1071" filmini sinemada izledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düzenlenen etkinlikle kurum personeli ve erlerin kent merkezindeki sinema salonunda bir araya geldiği belirtildi.

Personel ve erlerin, "Malazgirt 1071" filmini birlikte izlediği ifade edilen açıklamada, benzer etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.