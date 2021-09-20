Kırşehir'de izolasyon sürelerini karantina oteli veya misafirhanelerde geçirecekler için düzenleme yapıldı

Kırşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yükseköğretim, çalışma ve gezi gibi çeşitli sebeplerle geçici olarak bulundukları Kırşehir'de PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılmasının salgının seyri açısından elzem bir durum olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin başka kişilerle temas etmeyeceğine dair verecekleri taahhüt karşılığında özel araçlarıyla asıl ikametlerine dönmelerine izin verileceği ifade edildi.

Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için valilik ve kaymakamlıklarca izolasyon süreçlerini tamamlatmak üzere kamu kurumlarına ait misafirhane veya konaklama tesisleri ya da karantina oteli gibi yerlerin belirleneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına, karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin seçilmesine karar verilmiştir. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin valilik ya da kaymakamlıklarca tespit edilen misafirhane, konaklama tesisi ya da karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesi kararlaştırılmıştır."