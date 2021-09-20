Kırşehir'de izolasyon sürelerini karantina oteli veya misafirhanelerde geçirecekler için düzenleme yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de izolasyon sürelerini karantina oteli veya misafirhanelerde geçirecekler için düzenleme yapıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de izolasyon sürelerini karantina oteli veya misafirhanelerde geçirecekler için düzenleme yapıldı

Kırşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Kırşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yükseköğretim, çalışma ve gezi gibi çeşitli sebeplerle geçici olarak bulundukları Kırşehir'de PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılmasının salgının seyri açısından elzem bir durum olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin başka kişilerle temas etmeyeceğine dair verecekleri taahhüt karşılığında özel araçlarıyla asıl ikametlerine dönmelerine izin verileceği ifade edildi.

Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için valilik ve kaymakamlıklarca izolasyon süreçlerini tamamlatmak üzere kamu kurumlarına ait misafirhane veya konaklama tesisleri ya da karantina oteli gibi yerlerin belirleneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına, karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin seçilmesine karar verilmiştir. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin valilik ya da kaymakamlıklarca tespit edilen misafirhane, konaklama tesisi ya da karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesi kararlaştırılmıştır."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Özge Özpirinçci
Spor Ahmet Davutoğlu Marcao Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Fatih Terim Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Emre Kılınç Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırşehir'de izolasyon sürelerini karantina oteli veya misafirhanelerde geçirecekler için düzenleme yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:29:22. #1.12#