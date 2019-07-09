Kırşehir'de izinsiz kazı iddiası

Kırşehir'de köy arazisinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman ilçesine bağlı Meşe köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin Meşe köyü bölgesine yaptıkları operasyonda kazı yapan 4 kişi suç üstü yakalandı. Kazı alanında şüphelilerin yanında jeneratör, beton delici, jeneratör, 30 metrelik elektrik kablosu, farklı ebat ve özellikte 12 kazı malzemesi ele geçirildi.

İzinsiz kazı yapan M.K, U.L, M.G. ve C.H.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA