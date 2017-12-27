Kırşehir'de İyi Parti Teşkilatı Açıldı

İl binası açılışı için Kırşehir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, platformun arkasında kaldığı için kendisini göremeyen izleyicilere ses sistemlerinin konulduğu kasasının üzerine çıkarak hitap etti.



Kırşehir'de partili gençler tarafından konfeti ve davul zurnalarla karşılanan Akşener'e Kırşehir Belediyespor atkısı takıldı. Kendisini göremeyenler için çareyi ses sistemlerinin konulduğu kasanın üzerine çıkmakta bulan Akşener, hiçbir engelin kendisini ve kendisine inananları yıldıramayacağını söyledi. Akşener, "Feriştahınız gelse yıldıramaz bizi, ben 28 Şubat'ta gördüm. 'Korku ve iman aynı kalpte yaşamaz' feriştahınız gelse vız gelir tırıs gider. Allah sizden razı olsun güç verdiniz kuvvet verdiniz umut verdiniz" dedi.



Akşener, parti binası önünde yaptığı açıklamanın ardından Kırşehir teşkilatının açılışını yaptı. - KIRŞEHİR