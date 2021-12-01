Kırşehir'de itfaiye lodosa karşı mücadele etti

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de lodosun etkisiyle belediye itfaiye birimleri yoğun mesai yaptı.

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiye ekiplerine de yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında çalışma yürüttü. Kırşehir Belediyesi itfaiye birimleri, rüzgar etkisi nedeniyle oluşan tabela ve levhaların uçmasının yanı sıra Ankara – Kayseri karayolu üzerinde oluşan Atatürk Posterinde de açılmalar ihbarını değerlendirdi. İtfaiyeye yapılan 12 ihbarda herhangi bir sorun yaşanmazken Kırşehir Belediyesi de yaşanan olumsuzluklar karşısında yapılan müdahaleleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şehir Merkezinde yer alan kalehöyük üzerinde bulunan Türk Bayrağı da görevlilerce olası yırtılma ve rüzgardan sökülmenin önüne geçmek için sökülerek muhafaza altına alınmıştı. - KIRŞEHİR